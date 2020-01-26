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Depremzedeler, TCDD'nin gönderdiği konaklama treninde barınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), depremzede vatandaşların barınmalarını sağlamak amacıyla Sakarya'da üretilen 10 vagonlu konaklama trenini bölgeye gönderdi.

26.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:56Depremzedeler, TCDD'nin gönderdiği konaklama treninde barınacak
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), depremzede vatandaşların barınmalarını sağlamak amacıyla 'da üretilen 10 vagonlu konaklama trenini bölgeye gönderdi.
'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen TCDD yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni Mithatpaşa İstasyonu'ndan Elazığ'a gönderdi.
İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlar, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo gibi özellikleriyle bir evi andırıyor.

Sakarya, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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