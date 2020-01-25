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Depremzedelere acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından, ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bugün itibariyle valilik aracılığıyla vatandaşlara nakdi yardım yapılacağını söyledi.

25.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:20

'da yaşanan depremin ardından tüm ülke seferber oldu. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken bölgeye giderek gelişmeleri bizzat yerinde izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Hasarlı binalara girmemeleri konusunda vatandaşları uyaran Bakan Kurum, valilik aracılığıyla ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu şu açıklamaları yaptı:

"Deprem olur olmaz müdahale adımlarımızı attık. Kamuoyuna sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. Malatya Doğanyolda'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastanelerde durumu ağır bir hastamız yok."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:

"Toplam 22 vatandaşımızı maalesef kaybettik. Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişi tedavi edildi. Hastalarımızdan durumu kritik olan bir vatandaşımız yok. 180 ambulans sayımıza ilaveyle 317 ambulans eklendi. Tedbirli olmak için 4 tane sahra hastanesi hazır bulundurduk. 184 hattına yoğun talep oldu. Bu noktada yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşamdan itibaren olay yerine geldik. Hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Elazığ'da 5 binanın yıkık olduğu, ağır ve hafif hasarlı binalar olduğu görüldü. İçme suyu ile ilgili altyapı noktasında herhangi bir sorun yok.

Enkaz çalışmalarının hemen yanındaki binalar gibi tehlike arz eden binalar mevcuttur. AFAD binaları anbean takip etmektedir. Valiliğimiz ailelerimize bugün acil ihtiyaçlarını gidermeleri için nakdi yardım yapacaktır. Ağır hasarlı ve hafif hasarlı evlere vatandaşlarımız girmemeli."

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Depremzedelere acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacak

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