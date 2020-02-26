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Depremzedelere gıda malzemesi götüren ekip çığ nedeniyle mahsur kaldı

Malatya'da depremzedelere gıda götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kaldı.

26.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:23Depremzedelere gıda malzemesi götüren ekip çığ nedeniyle mahsur kaldı
'da depremzedelere gıda götüren ekip çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vakıf görevlileri, bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

ilçesinde depremzedelere gıda malzemesi dağıtımından dönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, yolda düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Vakıf görevlilerinin yardım çağrısın üzerine Malatya Büyükşehir belediyesi kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren kar temizleme çalışmalarının ardından Erdemler Mahallesi yolu yeniden ulaşıma açılarak vakıf görevlileri kurtarıldı. Çığın altında kalmaktan kıl payı kurtulan görevliler, yolun açılması ile birlikte ilçeye dönebildi. - MALATYA

Pütürge, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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