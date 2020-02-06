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Depremzedelere Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi de, evlerinin hasar görmesi sonucu çadırlarda konaklayan vatandaşlara çorba ikram etmeye devam ediyor.

06.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:37Depremzedelere Sıcak Çorba Dağıtımı Devam Ediyor

'da art arda meydana gelen depremlerin ardından, endişelenen vatandaşlar evlerine girmeye çekiniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da depremlerle sarsılan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, art arda gelen depremlerle endişelenen depremzedelere çorba ikramına devam ediyor. Tütenli ve Süleymanlı Mahallesi'nde evlerinde hasar olması nedeniyle deprem çadırında kalan depremzedelerin yanı sıra ilçe merkezindeki vatandaşlara da çorba ikramında bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları zor gününde yalnız bırakmıyor.


Akhisar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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