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Depremzedelere temizlik malzemesi ve gıda yardımı

Depremzedelere temizlik malzemesi ve gıda yardımı Korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan ve konteyner evlerde kalan Malatya'daki depremzede ailelere, temizlik malzemesi ve gıda yardımında bulunuldu.

10.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:37
Depremzedelere temizlik malzemesi ve gıda yardımı
MALATYA - Korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan ve konteyner evlerde kalan Malatya 'daki depremzede ailelere, temizlik malzemesi ve gıda yardımında bulunuldu.
Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediyesi, 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6.8 şiddetindeki Elazığ depreminde Malatya'da evleri hasar gören ve konteyner evlerde kalan depremzede ailelerin yanında olduğunu göstermek için Türk Kızılayı Malatya Şubesi ve Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından hazırlanan yardım kolileri, depremzede ailelerine ulaştırıldı. İçerisinde temizlik ve gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu tarafından korona virüs nedeniyle konteyner evlerinden dışarı çıkmayan depremzede ailelerinin evlerine bırakıldı.
Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, Battalgazi Belediyesi ile birlikte hizmetlerine devam edeceklerini belirterek, "Bugün Battalgazi ilçesine bağlı mahalle ve köylerinde, daha önce depremden evleri zarar gören vatandaşlarımıza ve şuan evlerinden dışarıya çıkamayan ailelerimize yardım paketlerimizi Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte dağıttık. Başkanımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar giderek, yardım paketlerimizi teslim ettik. Battalgazi Belediyemiz ile birlikte bu hizmetlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, Battalgazi Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya çalıştıklarını aktararak, "Bugün özellikle korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan ve günü birlik işlerce çalışan depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına Kızılay'ımız ile beraber Battalgazi'mizin köylerini ve mahallelerini geziyoruz. Buralarda yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Türk Kızılay'ımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. İnşallah ülkemizde yaşanan bu hastalığında kısa sürede son bulmasını rabbimden niyaz ediyorum" dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla hazırlanan yardım kolilerini teslim alan depremzede aileleri, kendilerini yalnız bırakmayan ve bu zorlu dönemde de yanlarında olan Başkan Güder'e teşekkürlerini iletti. Depremzedelere temizlik malzemesi ve gıda yardımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Genel
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