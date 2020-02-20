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Depremzedelere yardım götüren kargo kamyonu yandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım götüren kargo kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

20.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:18Depremzedelere yardım götüren kargo kamyonu yandı
'nın ilçesinde, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım götüren kargo kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, deprem bölgesine yardım götürdüğü öğrenilen Bayram Aslan yönetimindeki 35 TF 013 plakalı kargo kamyonu, Kozluca Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
Sürücünün ve çevredekilerin vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonda büyük hasar meydana geldi, kamyon içerisindeki yardım malzemelerinin bir kısmı zarar gördü.
Kargo aracında, Çanakkale İl Özel İdaresinin depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderdiği gıda kolilerinin bulunduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-300 kara yolu, ekiplerin çalışmasının tamamlamasının ardından açıldı.

Malatya, Darende, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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