Haberler » Güncel » Depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı - Haber

Depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı

Sungurlu Belediyesi, Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardım kampanyası başlattı.

25.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:59Depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı
Belediyesi, Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda yardım kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin meydana gelmesinin ardından Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Sungurlulardan çok acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, kuru gıda desteğinde bulunmalarını istedi.

Şahiner yaptığı açıklamada, " Değerli Hemşehrilerimiz; İl Afet Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız görüşme sonucunda deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın; kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıdaya ihtiyaç duyduklarını öğrendik.

Sungurlu Belediyesi olarak, Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımıza kışlık kıyafet, battaniye, katalitik soba, ısınma gereçleri ve kuru gıda desteği sağlayacağız. Yardımlarınızı Sungurlu Belediyemizde ki Kadın Kültür Merkezi'ne bekliyoruz.

Gün Devletimizin yanında seferberlik günüdür. Herkesi, Elazığ için iklim koşullarını da dikkate alarak yapacağımız ayni yardımlara katkı sağlamaya davet ediyoruz. Yardımlar Elazığ Valiliğine teslim edilecektir" dedi.

Destek kampanyası nedeniyle Sungurlu Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı. - ÇORUM

Sungurlu, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:53  Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesinden
12:53  İzmir Adliyesi'nden depremzedelere yardım kampanyası
12:58  Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep,...
12:55  Depremde hasar gören Adıyaman cezaevinde tahliye hazırlıkları
12:55  BEYLERBEYİ POLİSEVİNDE YANGIN
25.1.2020 13:04:46