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Türk Kızılay'ı, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesini kavuşturmak için harekete geçti

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya giderek Aydın çiftini kurtaran Suriyeli Mahmud'un ülkesindeki ailesine kavuşması için Türk Kızılay ekipleri çalışma başlattı.

26.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:59

Elazığ depreminin hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşarak Dürdane ve Zülküf Aydın'ı enkazdan çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'ın Suriye'deki ailesine kavuşması için Türk ekipleri harekete geçti.

Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan depremde gösterdiği çabaların ardından bugün kurtardığı depremzedelerle bir araya gelen Mahmud'a destek olmak için Türk Kızılay ekipleri çalışma başlattı.

Ailesi Suriye'de kalan Mahmud ile görüşen ekipler, gencin annesi ve kardeşleriyle buluşabilmesi için gerekli bilgileri aldı.

Türk Kızılay ekibinde görevli sosyal hizmet uzmanı Emre Ölmez, yaptığı açıklamada, Mahmud'un en büyük talebinin ailesiyle buluşmak olduğunu ifade ederek, "Aile Bağlarının Yeniden Tesisi" programı kapsamında Mahmud'un aile birleştirme talebi alındı. Gerekli işlemlere başladık. İnşallah en kısa sürede de Mahmud'a güzel ve sevindirici haberi ulaştıracağız." diye konuştu.

Mahmud el Osman da yaşadıklarına inanamadığını ifade ederek, ailesiyle kavuşma umudunun kendisini çok mutlu edip heyecanlandırdığını aktardı.

Mahmud'un depremden kurtardığı Dürdane Aydın da artık bir evlat ve kardeş gibi gördüğü Mahmud'un ailesiyle tanışmayı kendisinin de çok istediğini belirterek, "Böyle güzel bir evlat yetiştiren aileyi misafir etmeyi isterim. İnşallah onlarla da kavuşuruz." diye konuştu.

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Türk Kızılay'ı, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesini kavuşturmak için harekete geçti

Kızılay, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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