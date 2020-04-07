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Depremzedelerin kaldığı konteynerler dezenfekte ediliyor, ihtiyaçları karşılanıyor

Malatya'da 6,8'lik Sivrice depreminin ardından kısa sürede yapılan çalışmalar ile tamamlanan konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde 786 aile yaşıyor.

07.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:06
Depremzedelerin kaldığı konteynerler dezenfekte ediliyor, ihtiyaçları karşılanıyor
Malatya 'da 6,8'lik Sivrice depreminin ardından kısa sürede yapılan çalışmalar ile tamamlanan konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde 786 aile yaşıyor. Sürekli dezenfekte işlemi yapılan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.

24 Ocak'ta Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisinin görüldüğü Malatya'da Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde evleri yıkılan vatandaşlar için kurulan 786 konteynerde yaşam devam ediyor. Tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedeler geçici barınma merkezlerinde kendileri için yapılacak kalıcı konutları bekliyor.

Şu sıralar korona salgını nedeniyle sık sık dezenfekte edilen konteynerlerde kalan depremzede Malatyalılar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ve tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. Geçici olarak kurulan konteynerlerde vakit geçirdiklerini ve komşular ile kapıdan kapıya konuştuklarını söyleyen depremzedeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine verilen desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Konteynerde yaşamlarını sürdüren öğrenciler de korona virüs nedeniyle derslerini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden televizyondan takip ediyor.

Öte yandan Malatya Valiliğinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmaları kapsamında 4 bin 947 binada ağır hasar tespit edildiği bildirildi. Acil olarak 297 binanın yıkılacağı, 398 binanın ise yıkıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında deprem sonrası bölgede 25 milyon 866 bin TL nakdi yardım yapıldığı belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel
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