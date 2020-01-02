Haberler » 3. Sayfa » Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı - Haberler

Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 yılından meydana gelen deprem sonrası 2 ailenin kaldığı konteynır yanarak kül oldu.

02.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:40 Depremzedelerin kaldığı konteynerler yandı
'ın ilçesinde 2017 yılından meydana gelen deprem sonrası 2 ailenin kaldığı konteynır yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, 2017 yılında Samsat ilçesinde 5.5 şiddetinde meydana gelen depremden dolayı evleri zarar gören ve bu nedenle konteynerde kalan Murat Erdoğan'a, ait konteynerde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın daha sonra yan tarafta bulunan Züheyla Susan'a, ait konteynere de sıçradı. Meydana gelen olay sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen yada yaralanan olmazken konteynerlerde ve içerisinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Deprem, Samsat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:27   Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı - Haberler
17:26   Güvenlik görevlilerin hayatını kaybettiği metro göçüğü davasında keşif kararı - Haberler
17:24   İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz - Haberler
17:24   Belçika yargısı Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesini kabul etmedi - Haberler
17:21   Cezaevine görüşe giden ailenin evinde şüpheli yangın - Haberler
17:07   Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı - Haberler
16:51   Son Dakika: Saadet Partisi, oylamaya dakikalar kala kararını değiştirdi ve tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı - Haberler
16:38   Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma - Haberler
16:30   Lübnan Adalet Bakanı: Eski Nissan CEO'su Ghosn ile ilgili kırmızı bülten notu aldık - Haberler
16:05   Somali'deki terör saldırısını, ellerindeki Erdoğan posterleriyle kınadılar - Haberler
2.01.2020 17:33:59