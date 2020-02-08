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Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, deprem bölgesinde özellikle kadın ve çocuklarla yakından ilgilenerek yaraları sarmaya devam ediyor.

08.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:37Depremzedelerin yaraları sarılıyor
İl Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, deprem bölgesinde özellikle kadın ve çocuklarla yakından ilgilenerek yaraları sarmaya devam ediyor.

6,8'lik Sivrice depreminin ardından Malatya'da deprem bölgesinde etkin bir şekilde görev yapan jandarma ekipleri depremin izlerinin silinmesi adına geceli gündüzlü çalışıyor. Depremin etkilediği Doğanyol, Pütürge ve Kale'de soğuk kış günlerinde depremzedelerin mağdur olmaları adına yoğun bir mesai harcayan Jandarmanın Kadın Astsubayları çocuk ve kadınların her ihtiyacında yanında oluyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görevlileri yardıma ihtiyaç duyan bütün vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sıkıntıların çözümü için uğraş veriyor. Depremzedelerin başta barınma olmak üzere gıda, giyecek ve ısınma ihtiyaçları ile yakından ilgilenen kadın Astsubaylar depremin yaralarını sarmak için çalışıyor.

Depremzede kadınların sıkıntılarını da aile ortamında dinleyerek destek sağlayan jandarma görevlilerinin bölgede çalışmaları ise devam ediyor. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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