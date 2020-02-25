Haberler » Güncel » Depremzedelerin yaraları sarılıyor - Haber

Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ve Saray ilçelerindeki mahallelerde depremzedelerin yaraları sarılıyor.

25.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:06
Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 'ın ve ilçelerindeki mahallelerde depremzedelerin yaraları sarılıyor.
Başkale'de 9 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı depremin ardından Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek, Özpınar ve Güvendik mahallelerinde kurulan çadırlara yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar sürüyor.
AFAD, Türk Kızılay, Van Büyükşehir ve Başkale belediyelerince bölgeye gönderilen yardım malzemeleri, görevliler tarafından vatandaşlara dağıtılıyor.
Kızılay ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sürekli çorba ve sıcak yemek ikram ediliyor. Ekipler, her gün 3 öğün olmak üzere 5 bin kişilik sıcak yemeği vatandaşlara dağıtıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ve Saray ilçelerinde depremzedeler için 100 kişi kapasiteli "refakatçı misafirhanesi"ni açtı.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki misafirhane, Başkale ve Saray ilçelerinde depremden etkilenen ve kalacak yeri olmayan vatandaşlara tahsis edildi.
Binlerce hasta ve hasta yakınının ağırlandığı misafirhanede, vatandaşların barınma ihtiyacının yanı sıra yeme, içme ve banyo gibi temel ihtiyaçları da ücretsiz karşılanıyor.
Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Başkale, Saray, Van, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:24:19