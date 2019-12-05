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Derbent beyaza büründü

Konya'nın Derbent ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü.

05.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:14Derbent beyaza büründü
'nın ilçesi kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı dış mahallelerde yerleşim merkezlerinin tamamında etkili oldu.
Derbent Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde etkisini yitiren yağışın ardından yollarda kar küreme çalışmalarına başladı.
Bu arada, Konya'nın Kış Sporları Merkezi olması yönünde çalışmalar başlatılan Aladağ'da da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İlçede kar yağışı sonrası vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

Derbent, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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