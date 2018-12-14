Derbent'te Buzlanmaya Karşı "Tuz Varilli" Önlem

Konya
'nın Derbent
ilçesinde, kar yağışının ardından belediye ekipleri buzlanma riskine karşı, bazı noktalara sürücülerin ihtiyaç duyduklarında kullanmaları için içerisinde tuz bulunan variller yerleştirdi.
Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar
, yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından ağır kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı, ilçe genelindeki yollarda buzlanmaya karşı önlem amacıyla birtakım çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Kış döneminde yollardaki buzlanmanın önüne geçmek ve sürücülerin araçlarıyla yolda kalmaması için Başarakavak
yolu Belbaşı mevkisi ile Mülayim ve Tekke mahalleleri güzergahlarındaki riskli noktalara belediye ekipleri tarafından tuz varilleri bırakıldığını belirten Acar, şunları kaydetti:
"Kar
yağışları sonrasında yollarımızda yaşanabilecek muhtemel buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alarak, sürücülerimizin kayganlaşan zeminlerde sıkıntı çekmeden seyrine devam edebilmesi için tuz varili uygulamasını hayata geçirdik. Bu tuz varilleri özellikle ağır tonajlı araçların geçişinde sürücülerimiz için büyük kolaylıklar sağlayacak. Sürücülerimiz, kayganlaşan zemin nedeniyle iniş ve çıkışın zor olabildiği bu kesimlerde varillerin içerisindeki malzemeden yararlanarak ihtiyaç duyulan bölgelere tuz serpmek suretiyle yaşadıkları soruna anında çözüm bulabilecek."
Hamdi Acar,Konya,Kar,Derbent
14 Aralık 2018 Cuma 11:17