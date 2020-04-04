Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Derbent'te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Konya'nın Derbent ilçesinde, belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

04.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:42
Derbent'te dezenfekte çalışmaları sürüyor
Konya 'nın Derbent ilçesinde, belediye ekiplerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Derbent Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçeye bağlı dış mahalleler ile yaylalarda dezenfekte çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Değiş, Tekke mahalleleri ile Aşağı ve Yukarı Aylıdere yaylalarındaki çöp konteynerleri, sokak çeşmeleri, otobüs durakları, bank ve kamelyaların dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Belediyemiz ekiplerimizin bu bölgelerdeki temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalar, periyodik aralıklarla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Derbent, Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Derbent'te dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan’ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti Haberler
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli’nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haberler
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:28: TRT yeni yayın kuşağını "evde kalanlar"ın beğenisine sunacak - Haber 14:27: 4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye'ye de giriş çıkış yapılamıyor - Haber 14:27: Kars'ta cadde ve sokaklar boşaldı - Haber 14:27: Tunceli'de ücretsiz maske dağıtımı - Haber 14:25: Ağrı'da 1000 TL'lik destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber