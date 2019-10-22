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Derbent'te jandarmadan okul servisçilerine eğitim semineri

Konya'nın Derbent ilçesinde, okul servis araçlarının sürücülerine yönelik jandarma trafik ekipleri tarafından eğitim semineri düzenlendi.

22.10.2019 11:15Derbent'te jandarmadan okul servisçilerine eğitim semineri
Konya'nın Derbent ilçesinde, okul servis araçlarının sürücülerine yönelik jandarma trafik ekipleri tarafından eğitim semineri düzenlendi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, Derbent ilçe genelinde faaliyet gösteren okul servis araçlarının sürücülerine eğitim semineri verdi. Derbent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen seminerde, jandarma trafik görevlileri sürücülere öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahatlerinin sağlanmasında nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında bilgilendirildi. Seminerde, araçta uyulması gereken kurallarla malzemeler konusunda da sürücülere bilgi aktaran jandarma trafik timleri, araçların karayollarına uygunluğunun nasıl sağlanacağı hususlarında da bilgi paylaşımında bulundu.

Jandarma trafik timleri, sunumlarının ardından sürücülerin yönelttiği soruları cevaplandırdı. - KONYA

Güncel

Kaynak: İHA

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