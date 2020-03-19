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Derbent'te koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı

Konya'nın Derbent ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla yürütülen dezenfekte çalışmaları sürüyor.

19.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:24
Derbent'te koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı
Konya 'nın Derbent ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla yürütülen dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında, özel kıyafetli ekipler, ilçedeki kamu hizmet binaları, banka şubeleri, eğitim kurumları, camiler, umuma açık tuvalet ve şadırvanlar ile sivil toplum kuruluşlarına ait temsilciliklerde ilaçlama ile dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Derbent, Banka, Konya, Güncel

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