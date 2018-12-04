Derbent'te Öğrencilere Kışlık Kıyafet Yardımı Yapıldı

Konya
'nın Derbent
ilçesinde, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kışlık kıyafet yardımında bulunuldu. Derbent
Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Derbent
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kışlık kıyafet yardımı yapılan Mülayim ilkokulunu ziyaret etti.
Kıyafetlerin dağıtımına da katılan Kaymakam Dalmış, ziyaret ettiği okulda, sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Dalmış, okulda idareci ve öğretmenlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Konya,Derbent
04 Aralık 2018 Salı 16:29