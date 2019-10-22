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Derbent'te okul servisi kullanan sürücülere seminer verildi

Derbent ilçesinde okul servis araç sürücüleri için eğitim semineri düzenlendi.

22.10.2019 10:40Derbent'te okul servisi kullanan sürücülere seminer verildi
Derbent ilçesinde okul servis araç sürücüleri için eğitim semineri düzenlendi.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik ekipleri, Derbent Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda ilçede faaliyet gösteren okul servis araçlarının sürücüleri ile seminer vermek üzere bir araya geldi.
Seminerde jandarma trafik görevlileri, servis araçlarının sürücülerine taşımasını yaptıkları öğrencilerin güvenli seyahatlerinin sağlanmasında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi.
Seminerde, araçta uyulması gereken kurallar ve malzemeler konusunda da sürücülere bilgi veren jandarma trafik ekipleri, araçların karayollarına uygunluğu konusunda da paylaşımlarda bulundu.

Beyşehir, Jandarma, Derbent, Güncel

Kaynak: AA

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