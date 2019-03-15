Derbent'te Toplu Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

Konya'nın Derbent ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan konutların hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.
Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Derbent Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı işbirliği ile ilçe merkezinde hayata geçirilen toplu konut projesi kapsamında inşa edilen 47 konutun yapımının tamamlandığını belirtti.
Acar, konutların tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin 18 Mart'ta yapılacak törenle dairelerine kavuşacağını söyledi.
Acar, yeni konutların hak sahibi vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulundu.
Güncel
Kaynak: AA