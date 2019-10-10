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Derbesiye'den dumanlar yükseliyor

Derbesiye'den dumanlar yükseliyorMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi bitişiğindeki Suriye'nin Derbesiye bölgesinden teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonrası TSK karşılık verdi.

10.10.2019 20:21
Derbesiye'den dumanlar yükseliyor
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi bitişiğindeki Suriye'nin Derbesiye bölgesinden teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonrası TSK karşılık verdi. Bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/PYD-YPG'li teröristleri tarafından sivil bölgeye taciz ateşi yapılıyor. Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'ne Suriye'nin Derbesiye bölgesinden açılan taciz ateşinden sonra askerlerimiz tarafından karşılık verildi. TSK tarafından vurulan bölgelerden siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Derbesiye'den dumanlar yükseliyor

Kızıltepe, Şenyurt, Suriye, Yerel

Kaynak: İHA

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