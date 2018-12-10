10 Aralık 2018, 15:58
»»

Derbi Cezalarında Son Durum

Derbi Cezalarında Son Durum

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın sonunda yaşanan olaylar nedeniyle teknik heyet ve futbolculara verilen cezaların büyük bölümü tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),  Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti  ile sonraki açıklamaları nedeniyle toplamda 10, Galatasaray Yardımcı Antrenörü  Hasan Şaş'a 8, sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5,  Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçeli oyunculardan Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya  ise 6 maç men cezası vermişti.
Fatih Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve  Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında  takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in ilk yarısındaki Medipol Başakşehir  ve Demir Grup Sivasspor müsabakaları ile Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile  oynanacak rövanş maçında da takımının başında bulunmayacak.
Terim, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda tur atlaması durumunda son 16  turundaki ilk maç ile Süper Lig'in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü  müsabakasında da saha kenarında olmayacak ve cezasını tamamlayacak.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın cezası ise Medipol  Başakşehir, Keçiörengücü ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarıyla sona erecek.
Galatasaraylı futbolcuların cezaları
Galatasaray'da Garry Rodrigues, Fenerbahçe derbisinden sonra 3 lig  maçında (Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş) yer almayarak cezasını  tamamladı.
Sarı-kırmızılı futbolcu Badou Ndiaye'nin 5 maçlık cezası ligde geride  kalan haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sona erdi.
Ryan Donk ise Süper Lig'de bu hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak  mücadelede görev alamayarak 6 maçlık cezasını bitirecek.
Jailson'un 3, Soldado'nun bir maçı kaldı
Derbide ceza alan Fenerbahçeli futbolculardan Jailson'un 3, Roberto  Soldado'nun bir maç cezası kaldı.
Jailson, 8 maçlık cezasının 5'ini Süper Lig'deki Aytemiz AlanyasporTrabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor ile Türkiye Kupası'ndaki Giresunspor  müsabakalarında çekti.
Brezilyalı futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor ve  Antalyaspor maçlarında da forma giyemeyecek.
İspanyol golcü Roberto Soldado ise Süper Lig'de bu hafta Büyükşehir  Belediye Erzurumspor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayarak, 6 maçlık  cezasını tamamlayacak.
  

YORUMLAR