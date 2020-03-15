Derbi hakemi Bitigen'in karnesi
Derbiyi yönetecek olan hakem Abdülkadir Bitigen'in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları.Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak.
15.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:30
Derbiyi yönetecek olan hakem Abdülkadir Bitigen'in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları.
Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran Abdulkadir Bitigen, 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan Abdulkadir Bitigen, ilk kez derbi yönetecek. Kayseri Bölgesi hakemi, bugüne kadar 6 kez Galatasaray maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:
Galatasaray-Antalyaspor 5-0
Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0
Denizlispor-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Akhisarspor 2-1
Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1
Antalyaspor-Galatasaray 1-1
Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez Beşiktaş maçı yönetti. siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:
M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0
Bucaspor-Beşiktaş 0-2 - KAYSERİ
Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran Abdulkadir Bitigen, 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan Abdulkadir Bitigen, ilk kez derbi yönetecek. Kayseri Bölgesi hakemi, bugüne kadar 6 kez Galatasaray maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:
Galatasaray-Antalyaspor 5-0
Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0
Denizlispor-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Akhisarspor 2-1
Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1
Antalyaspor-Galatasaray 1-1
Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez Beşiktaş maçı yönetti. siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:
M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0
Bucaspor-Beşiktaş 0-2 - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Kayseri, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Spor
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu