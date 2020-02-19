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Derbi Halil Umut Meler'in

Süper Lig'in 23'üncü haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

19.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:58Derbi Halil Umut Meler'in

Süper Lig'in 23'üncü haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada 'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi mücadeleyi Halil Umut Meler'in, zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş – Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus'un yöneteceği bildirildi.

Süper Lig'de 23'üncü hafta maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

21 ŞUBAT CUMA

20: 00 Demir Grup Sivasspor – Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 ŞUBAT CUMARTESİ

14: 00 Hes Kablo Kayserispor – İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

17: 00 Göztepe – Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20: 00 Beşiktaş – Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 ŞUBAT PAZAR

13: 30 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Fraport-Tav Antalyaspor: Yaşal Kemal Uğurlu

16: 00 Gençlerbirliği – Ankaragücü: Ali Şansalan

19: 00 Fenerbahçe – Galatasaray: Halil Umut Meler

24 ŞUBAT PAZARTESİ

20: 00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20: 00 Kasımpaşa – Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan



HALİL UMUT MELER, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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