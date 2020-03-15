Derbi için takımlar stada geldi
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde iki kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldiDerbi öncesi stada ilk deplasman takımı Beşiktaş geldi.
15.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:39
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde iki kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi
Derbi öncesi stada ilk deplasman takımı Beşiktaş geldi. Siyah beyazlı takımın hemen ardından ev sahibi ekip Galatasaray da stada giriş yaptı. İki ekip de stada yoğun güvenlik önlemleri altında sorun yaşanmadan geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İki takım kafilesinin stada ulaşması- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Spor
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