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Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 2007-2008 sezonundaki maçın ardından ikinci kez seyircisiz yapıldı.

15.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:22

Koronavirüs salgını tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş , Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya geldi. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmıştı.

O karşılaşmayı Galatasaray, Hakan Balta ve Shabani Nonda'nın golleri ile 2-1'lik skorla almıştı. Bugün oynanan karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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