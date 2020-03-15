Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Koronavirüs tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 2007-2008 sezonundaki maçın ardından ikinci kez seyircisiz yapıldı.
15.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:22
Koronavirüs salgını tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş , Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya geldi. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmıştı.
O karşılaşmayı Galatasaray, Hakan Balta ve Shabani Nonda'nın golleri ile 2-1'lik skorla almıştı. Bugün oynanan karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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