Derbi ikinci kez seyircisiz oynandı
Korona virüs tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 2007-2008 sezonundaki maçın ardından ikinci kez seyircisiz yapıldı.
15.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:10
Korona virüs tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 2007-2008 sezonundaki maçın ardından ikinci kez seyircisiz yapıldı.
Korona virüs salgını tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya geldi. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmıştı. O karşılaşmayı Galatasaray, Hakan Balta ve Shabani Nonda'nın golleri ile 2-1'lik skorla almıştı. Bugün oynanan karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Güncel
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