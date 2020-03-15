Menü
Haberler ›› Güncel ››Derbi ikinci kez seyircisiz oynandı - Güncel

Derbi ikinci kez seyircisiz oynandı

Korona virüs tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 2007-2008 sezonundaki maçın ardından ikinci kez seyircisiz yapıldı.

15.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:10
Derbi ikinci kez seyircisiz oynandı

Korona virüs tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 2007-2008 sezonundaki maçın ardından ikinci kez seyircisiz yapıldı.

Korona virüs salgını tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya geldi. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmıştı. O karşılaşmayı Galatasaray, Hakan Balta ve Shabani Nonda'nın golleri ile 2-1'lik skorla almıştı. Bugün oynanan karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Güncel
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Güncel
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak Güncel
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Güncel
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi