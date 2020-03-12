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Derbi maçı şifresiz kanaldan yayınlanabilir

Türkiye'de maçların 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak olması gözleri yayıncı kuruluşa çevirdi.

12.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:10
Derbi maçı şifresiz kanaldan yayınlanabilir
Türkiye 'de maçların 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak olması gözleri yayıncı kuruluşa çevirdi. BeinSports yetkililerinin maçları şifresiz kanaldan yayınlamak için çalışma yapabilecekleri öğrenildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, 1 Nisan, Ekonomi

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