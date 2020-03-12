Derbi maçı şifresiz kanaldan yayınlanabilir
Türkiye'de maçların 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak olması gözleri yayıncı kuruluşa çevirdi.
12.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:10
Türkiye 'de maçların 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak olması gözleri yayıncı kuruluşa çevirdi. BeinSports yetkililerinin maçları şifresiz kanaldan yayınlamak için çalışma yapabilecekleri öğrenildi.
Kaynak: Dunya.com
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