Derbi Maçın Ardından

02 Aralık 2018 Pazar 23:28



Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray 'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta futbolcular Adem Ljajic , Adriano ve Loris Karius , açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü atan Ljajic, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir galibiyetti. Gerçekten kalpten oynadık, ortaya büyük bir karakter koyduk. Büyük takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik, sahada her şeyimizi verdik ve şampiyonluk için inancımızı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.İdeal pozisyonunun forvet arkası olduğunu söyleyen Ljajic, "Benim doğal pozisyonum forvet arkası ama sol açıkta da oynayabiliyorum. Giderek performansımı artırıyorum. Buradaki futbol kültürüne adapte olabilmek kolay değildi ama şu anda iyi bir noktaya geldim. Performansımı daha yukarıya taşıyabileceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.Adriano: "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti"Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano, çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:"Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyuyoruz. Bu galibiyet kaybettiğimiz güveni kazanmamız için çok önemliydi. Geçtiğimiz sezonlardan bir kesit izlettiysek ne mutlu bize. Tabii ki bu galibiyetle iş bitmeyecek, lig maratonu uzun. Taraftarımız lütfen bugün bizi destekledikleri gibi desteklemeye devam etsin. Her zaman yanımızda olsunlar. Sahada baştan sona kadar savaşan bir Beşiktaş vardı. Maç içinde panik anlarımızdan sonra hemen toparladık. Takım üzerinde bir negatif hava var, eleştiriler var, bunların farkındayız. Biraz da olsa işi pozitife çevirdiğimizi düşünüyorum. Sakatlığımdan sonra geri döndüm, takıma biraz da olsa yardımcı olabildiysem ne mutlu bana."Karius: "Taraftarımız sayesinde galibiyete uzandık"Siyah-beyazlı ekibin Alman file bekçisi Loris Karius, galibiyette taraftarın verdiği desteğin büyük payı olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:"Gerçekten harika bir atmosferdi, beklediğim gibiydi. Taraftarımız çok büyük bir destek verdi. Kolay değildi, taraftarımız sayesinde galibiyete uzandık. Derbi galibiyeti çok önemliydi, derbiyi kazanarak zirveye yaklaşmak çok önemliydi. Galatasaray ile olan puan farkını da kapattık. Bu galibiyetle şampiyonluğa inancımız daha da yükseldi. Her şeyin mümkün olduğunu gösterdik."