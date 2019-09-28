Derbi maçın ardından

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Süper Lig'de Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları derbide iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sarı-lacivertli futbolcular Luiz Gustavo, Max Kruse ve Vedat Muric, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Brezilyalı Gustavo, derbinin çekişmeli geçtiğini belirterek, "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu mümkün olmadı. Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz puanları alıp, sezon sonundaki hedefimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

Derbiye çok iyi hazırlandıklarını aktaran Luiz Gustavo, "İki takım arasındaki rekabeti herkes çok iyi biliyor. Benim için de iyi oldu. Biz oyuncular için böyle maçlar oynamak ayrıcalıktır." diye konuştu.

Kruse: "Dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum"

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, derbide iki takımın da pozisyonlar bulduğunu anlatarak, "Sıkı bir derbi olduğunu düşünüyorum. İki taraf da pozisyonlara girdi. Biraz daha üstün gibiydik, 2-3 tane gol pozisyonuna girdik. Maç berabere bitti. En azından deplasmandan yenilmeden dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadan önceki seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan Alman futbolcu, "Geldiğim günden beri dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dili öğrenmek istiyorum. Bu aslında oynadığınız ülkeye karşı bir saygıdır. Ben de kendimi ülkeye ait hissetmek için öğreniyorum. Umarım daha da geliştiririm." değerlendirmesinde bulundu.

Muric: "Efsane olmak için buradayım"

Sarı-lacivertli Vedat Muric, iki takım arasında son dönemde oynanan derbilerin berabere bittiğini vurgulayarak, "Buraya üç puan için geldik. İyi mücadele ettik ve pozisyonlar da yakaladık. İlk yarıda bunlardan birini değerlendirebilseydik oyun bizim açımızdan çok farklı bir şekil alabilirdi. Benim de ilk derbim. Sahada iyi olmaya ve takıma elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Maç ayırmaksızın elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Muric, Avrupa'nın önemli takımları tarafından takip edildiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu haberler beni etkilemiyor. Hatta moral ve motivasyonumu daha da yukarı çıkartıyor. Böyle büyük kulüplerin ilgilenmesi güzel, hoş bir şey. Dünya üzerinde her oyuncu izleniyor. Her zaman hedefim Fenerbahçe. Efsane olmak için buradayım. Uzun yıllar burada kalarak şampiyonluklar yaşayıp, adımı tarihe yazdırmak istiyorum."

Kaynak: AA