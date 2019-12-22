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Derbi maçın ardından

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı 3-1 yenmeleri nedeniyle sevinçli olduklarını kaydetti.

22.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:22 Derbi maçın ardından
Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta 'ı 3-1 yenmeleri nedeniyle sevinçli olduklarını kaydetti.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, "3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Her şeyden önemli bir galibiyetti. Müthiş taraftarımızla beraber 3 puanı aldık. Türkiye'de kolay maç yok. Bunu geçen hafta da gördük. Büyük takımlar geçen hafta kazanamadı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe için her pozisyonda oynamaya hazır olduğunu dile getiren Deniz, "Uzun bir maratondayız. Sakat, cezalı veya formsuz oyuncular oluyor. Sağ kanatta veya forvette, hoca nerede oynatırsa, nerede görev verirse, bu güzel kulüp için oynamaya hazırım." diye konuştu.
Büyük takımda oynamanın kolay olmadığını aktaran Deniz, "Uyum sürecimi çabuk atlattığımı düşünüyorum. Ersun (Yanal) hocamla da geçen hafta konuştum. Bana güvendiğini gösterdi. Bu büyük aile için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Kayseri'de en çok 10 numara pozisyonun oynadım. Ben sahada olduğum sürece en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Türüç, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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