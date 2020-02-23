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Derbi maçın ardından

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçtan sonra, "Benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir.

23.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:04Derbi maçın ardından
Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçtan sonra, "Benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler." dedi.
Volkan Kazak, derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine basın toplantısına katıldı.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Kazak, soru almadığı basın toplantısında şunları kaydetti:
"Söyleyeceklerim mazeret değil ama yine hakem tartışılıyor. Serdar Aziz'e yapılan pozisyonda penaltı için VAR'a gitmiyor, Donk'un kırmızı olması lazım. VAR kayıtları vardır dinlesinler, hakemin içeride oyuncularımıza baskı altına almak için söylediği şeylerin analizi yapılabilir. Soru almayacağım, benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler."

Volkan Kazak, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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