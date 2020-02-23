Fatih Terim: Bu galibiyet, normal bir 3 puandan fazlası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-1 yendikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, rakipleri karşısında deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra galibiyet elde etmeleri konusunda, "Bu istatistik benim için çok önemli değil. Bütün Galatasaraylılar burada kazanmamızı istediği için çok sevinçliyim. Nerede olursa olsun Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Galatasaray'ın kazanması önemlidir." dedi.

"UHDE KALMAMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Ligde Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçın keyifli geçtiğini vurgulayan Terim, "O maçın arkasına düşemezdik. Onun için bugün skor üstünlüğü haricinde oyun üstünlüğünden dolayı çok memnunum. Oyun ilk 20 dakikada da kopabilirdi. Uzatmanın 10 dakikasında da olay başka yere gidebilirdi. Üst üste 7. maçımızda alınmış 3 puan bizim için moral açısından, puan açısından, Galatasaraylıların içinde herhangi bir uhde kalmaması açısından bugün çok önemliydi. Galatasaraylıların isteği hiç bitmez. Bugün yendik ama yeni bir şey çıkar ortaya. İnşallah onu da yapmaya çalışırız." diye konuştu.

Fatih Terim, hafta boyunca çalıştıklarını Fenerbahçe karşısında sahaya yansıttıklarını dile getirerek, "Oyunun kontrolü, gerektiği zaman pas yaptılar. Özellikle üçüncü bölgede basit hata yapmadık. Tam tersi bütün atakları sonuçlandırdık. O bizim için önemliydi. Bir bütün halinde oynadık. Birçok gol pozisyonuna girdik. Sonuç olarak 3 puan aldığımız için çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"O KADAR ÇOK ŞAMPİYONLUK ADAYI VAR Kİ"

Sezon başından beri ilk kez haftada bir maç oynadıklarını aktaran Terim, "Haftada üç maç oynadığımız zaman kötü sonuçlar aldık hem de acımasızca eleştirildik. Bundan sonrası için konuşursak, o kadar çok şampiyonluk adayı var ki. Kaybettiğiniz her puan sizi biraz daha uzaklaştıracak. Hiç de kolay maçımız yok. Herkes çok iyi durumda. Allah nasip ederse, kayıpsız gitmeyi düşünüyoruz ama ne olur bilmiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"GALİBİYETİ ANNELERİNİN AK SÜTÜ GİBİ HAK ETTİLER"

Fatih Terim, oyuncularının galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, derbi maçtaki kadro tercihiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kadro tercihim Fenerbahçe'ye göre oldu. Fenerbahçe özellikle burada ilk 20 dakikada her takıma baskı yaptı. Bunu dikkate aldık. Biz baskı yemedik, tam tersi biz alan daralttık ve baskı yaptık. Arkalarına sarkmayı da iyi başardık. Hayatımda ilk defa oyuncularıma birer de ev ödevi verdim. Derslerine iyi çalışmışlar. Penaltı pozisyonuna kadar bizim kalemize top gelmedi. Lemina bizim oyun kurgumuzda çok önemli bir oyuncu ancak bugün beni en sevindiren noktalardan biri Seri'nin performansıydı. Muslera'dan en sonuna kadar oynayan oynamayan herkesi tebrik ediyorum. Galibiyeti annelerinin ak sütü gibi hak ettiler."

Tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Galibiyetten sonra konuşmak çok kolaydır. Sadece sevindiğim şeyleri söyledim. Ekibim Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmişti. Onlara çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımız zaten müthiş konsantre olmuştu. Galatasaray olarak geriden gelip puan farkını kapatmak ve bu maçtan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Oyuncular zaten bir hafta boyunca bana bu umudu verdiler."

"3 PUANDAN FAZLASI"

Fatih Terim, derbi maçta elde ettikleri galibiyetin şampiyonluk yarışına etkisiyle ilgili soruya, "Bir kere sıralamayı etkiliyor. Burada kaybettiğinizi düşünün. Bu hafta rakipleriniz berabere kalmış. Bunun yankıları, etkisi ve tepkisi çok daha değişik olur. Bu, Galatasaraylıların nezdinde sadece bir 3 puan değil. Oyuncuların güveninde, kendine olan itimatlarında, takım olmada önemli. Buna sadece 3 puan olarak bakamayız. Fenerbahçe'yi gelip burada seyircisinin önünde bu kadar rahat yenmek...Maça baktığımız zaman öyle görünüyor." yanıtını verdi.

Terim, karşılaşmada Adem Büyük'e görev vermemesiyle ilgili olarak da "Oyuncularım beni tanır. Adem'i hiç suratı asık gördünüz mü? O taktik icabı yaptığımı ve oynamaması gerektiğini anlamıştır. Forma verdiğim hiçbir oyuncu bana teşekkür etmedi. Vermediğimizde de herhalde küsmez. Adem zaten böyle bir çocuk değil. Bu senenin en önemli yıldızı. Oyun herhangi bir şekil alsaydı Adem'i de Andone'yi de Falcao ile birlikte görevlendirirdik." değerlendirmesinde bulundu.