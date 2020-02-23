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Derbi maçın ardından

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, takımlarının Fenerbahçe karşısında çok değerli bir galibiyete imza attığını söyledi.

23.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:48Derbi maçın ardından
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, takımlarının karşısında çok değerli bir galibiyete imza attığını söyledi.
Derbi maçın ardından GSTV'ye açıklamada bulunan Cengiz, "Marjinal değeri yüksek bir galibiyet. Bunun nedeni karşımızdaki rakibin hem değerli olması hem de 21 yıllık bir birikim." dedi.
Marjinal teori açısından iktisat derslerinde okutulması gereken değerli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Cengiz, "Bu sayın rakibimize verdiğimiz değeri gösteriyor. Aynı şekilde bugün bize nasip ve kısmet oldu. Bu tümüyle camiamızın, taraftarlarımızın verdiği sinerjinin sahaya yansımasıdır. Teknik kadromuzu, değerli hocamızı, bütün oyuncuları tek tek kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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