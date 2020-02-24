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Derbi maçın ardından

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ederek 20 yılı aşkın süren galibiyet hasretine son veren Galatasaray'ı, Florya'da çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

24.02.2020 00:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:04Derbi maçın ardından
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 'de 3-1 mağlup ederek 20 yılı aşkın süren galibiyet hasretine son veren 'ı, Florya'da çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önüne gelmeye başlayan taraftarlar, sarı-kırmızılı takım otobüsünün gelişini coşkulu bir şekilde bekledi.
Tezahüratlar ve meşalelerle bekleyen Galatasaraylı taraftarların takımın otobüsünün gelişiyle coşkusu arttı.
Sarı-kırmızılı futbolcular da cep telefonlarıyla taraftarların görüntüsünü çekerken, takım otobüsü tesislere girişte zorluk yaşadı. Taraftarların otobüsün önünü açmamasının üzerine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, otobüsten inerek taraftarlarla konuştu.
Uzun bekleyişin ardından takım otobüsü tezahüratlar eşliğinde tesislere girebildi.
Bu arada maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, galibiyeti kulübün Kalamış'taki tesislerinde taraftarlarla kutladı.

Galatasaray, Kadıköy, Spor

Kaynak: AA

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