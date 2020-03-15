Derbi maçın ardından
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları derbinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmesi gerektiğini savunup, yaşanan durumun utanç verici olduğunu söyledi.
15.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:06
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları derbinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmesi gerektiğini savunup, yaşanan durumun utanç verici olduğunu söyledi.
Sarı-kırmızılı futbolcular Muslera, Marcelo Saracchi ve Jean Michael Seri müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.
Muslera, derbinin koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynatılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Utanç verci bir gece yaşadık. Böyle bir ortamda futbolun konuşulmasına gerek yok. Dünyanın içinde olduğu bir sağlık problemi var. Taraftarsız oynadık ama bizim canımız yok mu? Çalışanlar, rakip takım oyuncuları, herkes bu riskin içerisinde. Eğer böyle bir sağlık sorunu varsa, böyle bir maç niye oynanıyor? Avrupa'da ligler erteleniyor ama bizde maçlar oynanıyor. Neden? Yapılan hem bize hem de taraftarlara saygısızlık. Derbi oynanıyor, taraftarlar bu maçları heyecanla bekliyorlar, para biriktiriyorlar... Diğer tarafta Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı da oynanıyor. Ligin kaderini belirleyecek iki maç da taraftarsız oynanıyor. Avrupa'da tüm ligler ertelenmişken, biz niye maç oynuyoruz? Yapılanı, bu maçları bekleyen tüm taraftarlara çok büyük saygısızlık olarak düşünüyorum."
Saracchi: "Hem bize hem de taraftarlarımıza saygısızlık"
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi de karşılaşmanın ertelenmemesine tepki göstererek, "Gerçekten hem bize hem takımımıza hem de taraftarlarımıza yapılan bir saygısızlık var. Maçın oynanması yönünde verilen bir karar var ama sağlık riski mevcut. Taraftarsız oynamak alışık olmadığımız bir şey. Taraftarlarımıza yapılan bir saygısızlık var. Tüm Avrupa'da ligler erteleniyor, Türkiye'de oynanıyor. Çok garip bir şey." açıklamasında bulundu.
Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncularından Jean Michael Seri de Beşiktaş karşısında yakaladıkları fırsatları gole çeviremedikleri için sahadan 1 puanla ayrıldıklarını dile getirdi.
Seri, Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Maçın ikinci yarısına iyi şekilde başladık. İyi fırsatlar yakaladık ancak sonuç çıkaramadık. Bir puan aldık. Artık sonraki maçlara bakacağız. Şampiyonluk yarışıyla ilgili negatif olmamak gerekiyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir seri yakalayarak başladık. 10 maçta 26 puan aldık. Şimdi bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor. Başakşehir ve Trabzonspor ile maçlarımız var. Ondan sonrasına bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-kırmızılı futbolcular Muslera, Marcelo Saracchi ve Jean Michael Seri müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.
Muslera, derbinin koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynatılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Utanç verci bir gece yaşadık. Böyle bir ortamda futbolun konuşulmasına gerek yok. Dünyanın içinde olduğu bir sağlık problemi var. Taraftarsız oynadık ama bizim canımız yok mu? Çalışanlar, rakip takım oyuncuları, herkes bu riskin içerisinde. Eğer böyle bir sağlık sorunu varsa, böyle bir maç niye oynanıyor? Avrupa'da ligler erteleniyor ama bizde maçlar oynanıyor. Neden? Yapılan hem bize hem de taraftarlara saygısızlık. Derbi oynanıyor, taraftarlar bu maçları heyecanla bekliyorlar, para biriktiriyorlar... Diğer tarafta Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı da oynanıyor. Ligin kaderini belirleyecek iki maç da taraftarsız oynanıyor. Avrupa'da tüm ligler ertelenmişken, biz niye maç oynuyoruz? Yapılanı, bu maçları bekleyen tüm taraftarlara çok büyük saygısızlık olarak düşünüyorum."
Saracchi: "Hem bize hem de taraftarlarımıza saygısızlık"
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi de karşılaşmanın ertelenmemesine tepki göstererek, "Gerçekten hem bize hem takımımıza hem de taraftarlarımıza yapılan bir saygısızlık var. Maçın oynanması yönünde verilen bir karar var ama sağlık riski mevcut. Taraftarsız oynamak alışık olmadığımız bir şey. Taraftarlarımıza yapılan bir saygısızlık var. Tüm Avrupa'da ligler erteleniyor, Türkiye'de oynanıyor. Çok garip bir şey." açıklamasında bulundu.
Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncularından Jean Michael Seri de Beşiktaş karşısında yakaladıkları fırsatları gole çeviremedikleri için sahadan 1 puanla ayrıldıklarını dile getirdi.
Seri, Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Maçın ikinci yarısına iyi şekilde başladık. İyi fırsatlar yakaladık ancak sonuç çıkaramadık. Bir puan aldık. Artık sonraki maçlara bakacağız. Şampiyonluk yarışıyla ilgili negatif olmamak gerekiyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir seri yakalayarak başladık. 10 maçta 26 puan aldık. Şimdi bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor. Başakşehir ve Trabzonspor ile maçlarımız var. Ondan sonrasına bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Fernando Muslera, Beşiktaş, Spor
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