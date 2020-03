Derbi maçın ardından

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları ve 0-0 tamamlanan derbi maçın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniye seyircisiz oynanmasının futbol adına iyi olmadığını söyledi.Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her şey taraftarlarla güzel. Böyle çok fazla tadı tuzu olmasa da çıkıp görevimizi yapmak zorundaydık." dedi.Boş tribünler önünde oynamanın hoş olmadığını aktaran tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:"Tabii ki bu hiç kimsenin kötülüğüne değil, milletimizin iyiliğine yapılmış bir şey. Görüyorum ki çok panik var. Arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarım, diğer takımdaki yabancı arkadaşlar, hepsinde çok büyük panik var. Söylenene göre şu an dünyanın en güvenli ülkesiyiz. Tedbirler alınmış durumda. Haddimi aşan şeyler söylemek istemiyorum. Yabancı arkadaşlarıma söyleyeceğim şey, lütfen sakin olsunlar. Hepimizin canı can, hepimizin evladı var. Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Dünyada en güvenli ülke olarak görülüyoruz. Profesyoneliz, çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahada da çıkıp gereğini yapmalıyız."Burak, "Süper Lig'in seyircisiz oynanması ligi nasıl etkiler?" sorusuna, "Nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Bir şampiyon olacak. Galip gelinecek, mağlup olunacak. Futbolun tadı tuzu taraftar. Tabii ki hoş olmayacak ama her şey insan sağlığı için." yanıtını verdi.Deneyimli futbolcu, özellikle yabancı oyuncuların tedirgin olduğunu aktararak, "Hepsinin tedirginliği var. Hepsinin paniği var. Biz de hafta içinde onlarla birlikteydik. Onlarla konuştuk. Doktorlarla konuşturduk. Gerekli açıklamalar yapıldı. Yabancı arkadaşlarımız da nereye gitsin, ülkelerine mi gitsinler? Orada daha fazla. Bence 'İyi ki Türkiye'deyiz' diyorlardır. Lütfen sakin olalım. Allah'ın izni ile bu da geçecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA