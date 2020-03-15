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Derbi maçın ardından - Burak Yılmaz

Burak Yılmaz'ın açıklaması Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

15.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:26
Burak Yılmaz'ın açıklaması Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Derbi maçın ardından - Burak Yılmaz

Kaynak: AA

Etiketler : Burak Yılmaz, Spor

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