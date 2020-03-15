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Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.

15.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:10

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1)

Kaynak: AA

Etiketler : Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

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