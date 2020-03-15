Derbi maçın ardından - Sergen Yalçın (2)
Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Galatasaray ile 0-0 kaldığı maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
15.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:23
Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Galatasaray ile 0-0 kaldığı maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Derbi maçın ardından - Sergen Yalçın (2)
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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