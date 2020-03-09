Derbi maçın oranları belli oldu! Galatasaray ağır favori
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu. Sarı-kırmızılı takım 1.65'lik oranıyla favori olarak gösterildi.
09.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:12
Süper Lig'de 26. hafta iki dev karşılaşmaya sahne olacak. İlk olarak Trabzonspor, sahasında Başakşehir 'i konuk edecek. Ardından da Galatasaray , Beşiktaş 'ı evinde ağırlayacak. İddaa risk yönetimi bu 2 maçın oranlarını belirledi.
Galatasaray'ın galibiyetine 1.65, Beşiktaş'ın galibiyetine 3.55 oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.25. Trabzonspor-Başakşehir maçında ise ev sahibi ekip 2.00 oranıyla favori olarak gösterildi. Başakşehir'in galibiyetine 2.55 oran verilirken beraberliğin oranı ise 3.15 olarak belirlendi.
Haberin Videosu :Derbinin oranları belli oldu! Galatasaray favori
Etiketler : Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Spor
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