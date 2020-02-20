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Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

İddaa risk yönetimi, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinin oranlarını güncelledi. Sarı-kırmızılı takımın oranı 2.95'ten 3.30'a yükseltildi.

20.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:34

ile , Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. İddaa risk yönetimi de geçtiğimiz günlerde açıkladığı oranları güncelledi. Galatasaray'ın oranı 2.95'ten 3.30'e yükseltilirken Fenerbahçe'nin oranı 1.85'te sabit kaldı. Beraberlik oranı ise 3.10'dan 3.20'ye yükseltildi.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MÜCADELESİNDE DE ORANLAR DEĞİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş- maçında Beşiktaş'ın oranı 1.90'dan 2.00'ye, Trabzonspor'un oranı ise 2.75'ten 2.80'e yükseltildi. Beraberlik oranı da 3.20'den 3.40'e çıkarıldı.

Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (7)
.:EZİLEN FENEV , KÜMEYE DÜŞEV
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BABANİZ GALATASARAY:ARKADASLAR KESIN BELGI FENER BU SENEDE SAMPIYON DEGIL AAHAHAHA
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BJK:FENEV AĞLAMA DAHA BİZMLE DE MAÇINIZ VAR
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BABANİZ GALATASARAY:YUKSELTIN IDDAA DAN GUZEL PARA ALALIM YIYELIM FENERLILERIN PARASINI AHAHA
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FUTBOL:bas parayi trabzona kap parayi
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A.SEVER:Haklısın bu sene hakemlerin yardımıyla götürüyor
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MEMLEKETİM:Dünkü basin toplantisinda dilenci Ali Koc''un aglamasindan sonra Galatasaray cesaret buldu.
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