Derbi Öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da Sıcak Gelişmeler

Serdar Sarıdağ'ın yorumları: " Ankaragücü ve Sarpsborg maçları olumsuz havayı dağıttı. Derbiyi kazanırsa Beşiktaş için moral olarak zirve olur. Ankaragücü ve Sarpsborg maçları, yıldızlara mesaj oldu. Sizler olmadan da maç kazanabiliriz mesajı. Yönetime şimdi maddi ve manevi manada çok büyük iş düşüyor.

"Galatasaray UEFA'ya gitmeli"

Sosyal medya hesaplarını kullananların mizahi yönleri vardır. Ancak bazen yanlış anlaşılmalar olur. G.Saray ölü taklidi yapmamalı. Sosyal medyada Lokomotiv ve Schalke arasındaki yazışmaların ardından UEFA'ya gitmeli.

"Orta saha üçlüsü Atiba, Medel, Ljajic olur"

Bence Şenol Güneş , orta saha direncinin yüksek olduğu bir kadro üzerinde durmuştur. Atiba, Medel, Ljajic şeklindeki orta saha rakibi ürkütür, takıma güven verir. Derbide Şenol hoca orta saha üçgeninde Atiba, Medel, Ljajic olur. Ljajic serbest oynayacak. Alternatif plan Lens. Derbide Adem Ljajic ve Medel'in isimleri öne çıkar. Quaresma , Ljajic'in biraz önünü açıyor. Onun belki bir nedeni var.

Muslera'da Latin Amerika kalecilerindeki şımarıklığı var. Hagi 'de bile böyle öz güven yoktu. Karakter olarak demiyorum.

Babel 'le devre arasında yollar ayrılabilir"

Lens, Babel'i kesti. Ama Babel, kendini kesti. Derbiden sonra Babel konusunda bir fırtına olabilir. Büyük ihtimalle kadro dışı kalacak. Devre arasında yollar ayrılacak gibi görünüyor. Futbol anlamında da geriye gidiş var. Babel'in sözleşmesi biteceği için Beşiktaş'ın Ocak'ta Hollandalı oyuncudan para kazanacağını sanmıyorum.

"Güven Beşiktaş'ın birinci forveti"

Güven böyle oynadığı sürece Beşiktaş'ın birinci forveti. Alt yapısı Bundesliga... Bundesliga'dan geliyorsa ben iki dakika dururum.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Medel, Atiba, Lens, Quaresma, Ljajic, Güven

Nevzat Dindar'ın yorumları ise şöyle: "Beşiktaş'ın Sarpsborg galibiyetini çok fazla abartmaya gerek yok. Beşiktaş'ın problemleri devam edecektir. Ama Galatasaray'dan Moskova 'da bir reaksiyon bekliyordum. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Grubun son sırasındaki bu takıma karşı iyi performans sergileyemedi. Benden çok Fatih Terim hayal kırıklığı yaşıyordur. Avrupa Ligi'ni riske edecek bir tablo oluşmadı.

Schalke ile Lokomotiv arasındaki twitter yazışmaları için Galatasaray'ın harekete geçmesi lazım. Avrupa medyası bir şey yakaladı mı, affetmiyor. Dünyanın her yerinde medya böyle. Bugün dünyanın en büyük süper gücü ABD. Başkanı, mesajları Twitter 'dan veriyor.

"Kötü sonuç da olsa bahaneniz var"

Oyuncular Lokomotiv maçında sahada sorumluluk almadı. Düşman nasıl olsa belli. Oyunculara savunma argümanı veriyorsunuz. Saha dışında kötü sonuç da olsa bahaneniz var. Bu sezon acaba gözden çıkarıldı mı? Ocak'ta kapsamlı revizyon yapma şansınız yok. G.Saray'ın 7 eksiği var. Zaten sınırlı kadro mevcut.

"G.Saray, Beşiktaş'ın duran top zaafiyetinden yararlanabilir"

Yarın anormal bir stratejik hamle beklemiyorum. G.Saray açısından kritik nokta oyunu kilitlemek. İki takımın savunmasında problemler var. G.Saray'da Eren tartışılan bir oyuncu Belhanda 'yı arıyorsunuz. G.Saray'ı golü nasıl atacak? Gözümde canlandırdığımda biraz zorlanıyorum. Belki duran toplar olabilir. Beşiktaş'ın zaafından yararlanabilir. Galatasaray, Karius'un inişli-çıkışlı performansından faydalanabilir. Kaleci performansına kalırsa Galatasaray, Muslera faktörü ile daha avantajlı. Karius'un kredisi sadece yakışıklılığından var. Bu maçın başrol oyuncusu savunmadan birisi olur. Olumlu ya da olumsuz anlamda.

"Galatasaray Ocak'ta en az 2 golcü alacak"

Galatasaray Ocak'ta transferde çok hareketli olacak. En az iki golcünün alınması kesinleşti. Stoper de transfer edilecek. Oyuncular kiralık olarak kadroya katılacak. Problemli oyuncu ekonomik anlamda kolay ama soru işareti.

"Mart'ta seçim kaçınılmaz"

Mart'ta bu kulüpte seçim kaçınılmaz hale geldi. Başarısızlık devam ederse taraftar tepki göstermeye başlayacak. Florya-yönetim arasındaki gün yüzüne çıkmamış şeyler konuşulmaya başlanacak. Mart'ta G.Saray kulübü seçime gidecek. Bu yönetimle gitmeyeceği öngörülüyor. Feghouli ve Maicon gözden çıkarıldı. Ama Feghouli gider mi, gitmez. Tarık gitti mi gitmedi. Feghouli de direnir."