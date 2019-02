Derbi Öncesi Orman ve Koç'tan Dostluk Mesajı

Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi her iki kulübün başkanı, müsabakanın yapılacağı Vodafone Park 'ta bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç TV ve FB TV'den de canlı olarak yayınlanan görüşmede derbi öncesi dostluk mesajı verdi.İlk olarak konuşan Ali Koç, bu buluşma ile bir ilkin yaşandığını belirterek, şunları söyledi:"Başkasının fikriydi ama başkan bana bunu ilettiği zaman, 'Kendi televizyonlarımız var. Niye kendi televizyonlarımızda yapmıyoruz?' dedim. Böylelikle statta maç günü yayın yapma kararı aldık. İnşallah güzel bir örnek teşkil eder ve diğer derbi maçlarda da böyle uygulamalar yapabiliriz. Bu çok önemli. 'Ebedi dostluk.' diyoruz ama bunu hareket ve söylemlerimizle desteklememiz gerekiyor. Son dönemde Türk futbolundaki şiddet, nefret, olumsuz söylemler, ne toplumumuza ne de taraftarlarımıza hiçbir fayda sağlamıyor. Kazanmaya geldik, kazanacağız da. Allah'ın izniyle buradan mutlu ayrılacağız. Ancak sonuç dostluğumuzu, beraberliğimizi, birbirimize olan saygıyı etkilememeli. Sahada olan sahada kalır. Örnek olmamız lazım. Son dönemde basınımızda hep olumsuzluklar öne çıkartılıyor. Maç öncesinde gelip bu mesajları verebilmek çok önemli."Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis 'in adının verildiği sezondaki kötü performansları nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Koç, "Lefter denildiğinde akla hep güzel şeyler geliyor. Sadece spor açısından değil. Tarihte örnek bir insandır. Bence Lefter'in adının verilmesi için geç kalınmıştır. Bu sene nasip oldu. Keşke onun adının verildiği sezon Fenerbahçe açısından çok daha farklı bir durumda olsaydık. Çok talihsiz bir sezon geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.Futbolun ülkede ayrıştırıcı sebeplerden biri olmaması gerektiğine vurgu yapan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Sporun kardeşlik, centilmenlik yönü yansıtılmalı." derken, şöyle konuştu:"İlk derbi maçımız kendi stadımızda Beşiktaş'la oldu. Orada bazı çağ dışı uygulamaları kaldırdık. Maçtan sonra rakip takım taraftarları uzun süre tribünde kalıyordu, yüksek sesli müzik yayını yapılıyordu, tuvaletler kapatılıyor, büfeler açık olmuyordu. Biz bunu ilk derbi maçında kaldırdık. Uygulamamızı da kimseye söylemedik. Bu, Beşiktaş taraftarının Fenerbahçe'ye teşekkür etmesiyle gündeme geldi. Bir müddet sonra Galatasaray Kulübü resmi bir açıklamayla aynı şekilde hareket edeceklerini duyurdu. Taraftarlarımız, daha medeni şartlarda derbi maçlarını seyredecekler. Taraftarlar 6-7 saat zaten cefa çekiyorlar. Daha fazla sıkıntı yaşamamalılar. Sahada terimizin son damlasına kadar rekabet ederiz ama saha dışında medeni bir ortam sağlayabilmeliyiz. Çünkü çok büyük problemlerimiz var. Kafa kafaya vermezsek çözemeyeceğimiz problemler. Kulüp başkanları olarak saha dışında bir masanın etrafında toplanıp, sorunlarımızı çözmemiz gerekir. Fenerbahçe yönetimi olarak bu konuda elimizden gelen faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün bu programı yapmamız bile bazı kesimler tarafından tenkit ediliyor ama alışacağız. Çünkü gerçek liderler risk alabilen insanlardır.""Talihsiz gidişatımız bir yerde dönecek"Verdikleri destek nedeniyle taraftarlarına teşekkür eden Ali Koç, ligdeki durumlarıyla ilgili olarak, "Talihsiz gidişatımız bir yerde dönecek. İnşallah bu gece döner. Arzuladığımızın çok uzağındayız ama ilk yarının sonunda da söylediğim gibi, önümüzdeki sezonun planlamasını yaptık. Devre arasında iyi transferler de yaptığımızı düşünüyorum. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece her zaman Fenerbahçe bir adım öndedir." şeklinde konuştu.Son 20 yıllık derbi tarihine bakıldığında, rakiplerine karşı bir adım önde göründüklerini aktaran Koç, "Kaybetmek de kazanmak da var. Önemli olan, Türkiye 'ye örnek teşkil edecek bir derbi mücadelesini bu gece seyretmemiz. Ne hikmetse özellikle ikinci yarıda hakem hataları çok konuşuluyor. İnşallah bundan uzak bir maç olur. İnşallah buradan mutlu ayrılırız ama olmazsa da dünyanın sonu değil." değerlendirmesinde bulundu.Eskiden tüm takımların maçlarını İnönü Stadı'nda yaptığını hatırlatan sarı-lacivertli kulübün başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:"Biz bu statta büyüdük. Türkiye'de o lüks yoktu, tek bir stat vardı. Mutlu ve üzüntülü günlerimiz oldu. Tribününde elimizi kolumuzu sallayarak maç seyrettiğimiz de tokat yediğimiz günler de oldu. Bu stadın geldiği noktaya bakınca, Türk futbolunun ne kadar ilerlediğini de görebilirsiniz. Hatta TSYD Kupası maçları çok önemliydi. Çünkü iki maç arka arkaya seyredebilirdik. Tribünler dörde bölünürdü. Ligin başlaması için çok keyifli bir ortamdı. Sonra TSYD Kupası kalktı. Belki de şimdi İstanbul 'un en önemli markaları olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin düzenleyeceği bir kupa olabilir. Hem İstanbul markasına katkı sağlamak hem de kulüplere maddi gelir için bu statta olabilir. Diğer taraftan bugün Türkiye, Avrupa 'ya baktığınızda en yeni statlara sahip ülke. Futbolun pek çok alanında gerideyiz ama tesis konusunda çok ilerideyiz. Kendi hakkıyla statlarını yapan iki kulüp var. Biri Beşiktaş, diğeri Fenerbahçe. Sayın Aziz Yıldırım yıllar önce kelle koltukta tribün tribün yaptı stadı. Hem buranın hem de Şükrü Saracoğlu Stadı'nın ayrı bir değeri var. Kulüplerin, taraftarların emeğiyle, parasıyla, teriyle yapılmış iki stattan bahsediyoruz."Orman: "Beşiktaş-Fenerbahçe maçları çok önemlidir"Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, derbi maç öncesi sarı-lacivertli yöneticileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi."Beşiktaş-Fenerbahçe maçları, gazozuna bile olsa çok önemlidir." açıklamasında bulunan Orman, "Takımımızı motive etmeye, maça hazırlamaya çalışıyoruz ama stada geldiğimiz zaman bir taraftar gibi izlemekten başka yaptığımız bir şey yok. Beşiktaş tarafı olarak maçı kazanmayı çok istiyoruz. Herkes çok istekli. Burada bulunarak takımımıza destek sağlamaktan başka yapabileceğimiz başka bir şey yok. Saat 21.00 itibarıyla top futbolcularda. İyi bir maç olmasını, hakem hatalarının değil, futbolun güzelliklerinin ortaya çıkacağı bir karşılaşma diliyorum. Hak edenin kazanacağı bir maç olmasını istiyorum." şeklinde görüş belirtti.Galibiyete inandıklarını kaydeden Başkan Orman, "Beşiktaş olarak taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bundan daha doğal bir şey yok. Kulüpler arası rekabetimizi müsabakalarda yapacağız ama toplumu germeden, bunun bir spor müsabakası olduğunun bilincini kamuoyuna vermemiz gerek. Beşiktaş ile Fenerbahçe ilk defa maç yapmıyor. İlk defa yenmeyecek, ilk defa yenilmeyecek. Herkesin puana ihtiyacı var. Değerli dostumuz Ali Bey ile beraber güzel bir maç izleyeceğiz." açıklamasını yaptı."Kavgadan beslenenler var"Türk futbolundaki gerginliklere dikkati çeken Orman, "Kavgadan beslenenler var ama iyiyi öne çıkarttığınız zaman her şey daha pozitife doğru gidecektir. Kulüpler Birliği Vakfı 'nda Galatasaray ile alakalı bir konu oldu ve geçen hafta Galatasaray Kulübü Başkanı'nı Benfica maçı öncesinde aradım. Maçla alakalı başarılar diledim. 'Gelince oturup şu mevzuyu çözelim.' dedim. Mustafa (Cengiz) Bey de 'Tabii oturalım çözelim.' dedi. Bizim kimseyi ayrıştırma ya da barıştırma misyonumuz yok. Türk sporuna hizmet ediyoruz. Ne sıkıntılar çekerek geliyoruz. Hepimize görev düşüyor. Bazen istemediğimiz lafları da söyleyebiliriz ama aklıselim hareket ederek doğru yere gideceğiz. Türk futbolunun, kulüplerin birlikteliğine ihtiyacı var." diye konuştu.Orman'dan esprili göndermeFikret Orman, derbi müsabakasıyla ilgili esprili bir yorumda bulunarak, Fenerbahçe'nin bu müsabakadan sonra çıkışa geçeceğine inandığını dile getirdi.Fenerbahçe'yi bugün ağırlamaktan büyük keyif duyduklarını aktaran Orman, "Aklımızda kalacak güzel bir maç olsun. Bir espri yapayım ve Fenerbahçe'nin bu maçtan sonra çıkışa geçeceğine emin olduğumuzu belirteyim." ifadelerini kullandı.