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Derbi öncesi stat çevresinde "korsan satış" hareketliliği

SEYRANTEPE'de bulunan Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde, stat çevresinde taraftarların alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

28.09.2019 17:33Derbi öncesi stat çevresinde
SEYRANTEPE'de bulunan Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde, stat çevresinde taraftarların alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Derbi öncesi kimi vatandaş taraftarı olduğu takımın forma, atkı, bayrak gibi ürünlerini spor kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı taraftar mağazalarından yaparken bazıları da stadyum çevresindeki tezgahlardan alışveriş yapmayı tercih etti.
Fatih Terim maskesi satışı yapan Kudret Ardıç, "Bugün derbi maçı var. 10 bin tane maske bastık. İnşallah satarız. Zarar etmeyiz inşallah" dedi. Galatasaray taraftarı Mehmet Karga, "Tezgahtan da alıyorum, kulüpten de alıyorum. Almıyorum değil. Bütçeme göre. Şimdi alacağım bir şeyler daha erken. Biraz gezeyim ilerleyen saatlerde alacağım. Daha şalım yok, şapkam yok, alacağım" şeklinde konuştu
Özellikle derbi öncesi taraftarların alışverişinin daha yoğun olduğunu ifade eden Mehmet Toprak, "Forma alıyorum genelde. Lisanslı ürünleri tercih ediyorum. Derbi öncesi alışverişler daha fazla oluyor. Şehir dışından gelen vatandaşlar olduğu için. Sadece İstanbul  dışı değil Belçika'dan olsun Almanya'dan olsun. Avrupa'dan gelen vatandaşlar da var özellikle derbileri tercih ediyorlar. Ondan dolayı alışveriş daha fazla oluyor" dedi. İzmir Aliağa'dan derbi izlemek için çocuğuyla gelen Mustafa Seçkin de  "İnşallah kazanacağız. Ali Efe'nin Fenerbahçe ile ilk maça gelişi. Biraz önce Florya'dan Galatasaray Metin Oktay tesislerinden formamızı aldık. Buraya doğru geldik. Derbiden önce mağazalar kalabalık. Stadyumdakinin açılmasını bekliyoruz oradan da bir şeyler alacağız ufaklık isterse" ifadelerini kullandı. Eşi ile derbi maçı öncesi stad çevresinde alışveriş yapan Ekrem Turan ise, "Tabii derbi öncesi daha çok şey alınıyor. Atkı aldık, Fatih Terim maskesi aldık. Gelirken de formalarımızı aldık geldik" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: DHA

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