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Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı

Koronavirüs salgınına önlem olarak seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi ilginç anlar yaşandı. Galatasaray kaptanı Muslera ile Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden birbirlerine sarıldılar.

16.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:24
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı

Süper Lig'de Galatasaray evinde Beşiktaş 'ı konuk etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılşamada Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket gözlerden kaçmadı.

Maç öncesinde Galatasaray ve Beşiktaş takımları birbirlerini kutladı. İlk olarak Fatih Terim, eski öğrencisi ve şimdi meslektaşı olan Sergen Yalçın'ın yanına gitti.

BURAK VE MUSLERA BİRBİRİNE SARILDI

Ardından Burak Yılmaz eski hocası Terim'le hasret giderdi. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner Erkin gibi isimler tecrübeli teknik adamla selamlaşan diğer isimler oldu.

Beşiktaş'ın forveti Burak Yılmaz ve Galatasaray'ın yıldızı Muslera, koronavirüs önlemlerine aldırış etmedi.

Tecrübeli forvet maç öncesinde hem hakemlerin elini sıktı hem de Muslera'ya sarıldı. Diğer futbolcular el sıkışmaya yanaşmasa da Burak'ın tavrı dikkatlerden kaçmadı.

(Milliyet)

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Etiketler : Fernando Muslera, Burak Yılmaz, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor

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