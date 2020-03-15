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Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcular ve hakemler, koronavirüs salgını tedbirinden dolayı tokalaşmadı onun yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.

15.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:52

Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular da korona virüs tedbirleri kapsamında birbiriyle tokalaşmadı.

Seremoniden sonra futbolcular ve hakemler tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.

Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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