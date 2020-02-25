Haberler » Spor » Derbi sonrası, Ali Koç'tan istifa talebine yanıt: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim - Spor

Derbi sonrası, Ali Koç'tan istifa talebine yanıt: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim

Galatasaray maçının ardından küçük bir grubun küfürlü tepkisi taraftarı çileden çıkardı. Başkan Koç'a büyük destek geldi. Yakın çevresine konuşan Ali Koç, istifa talebine karşı sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

25.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:36

3-1'lik yenilgisinin ardından Başkan Ali Koç'a yönelik yapılan sözlü saldırılar tepki çekti. Camianın çoğunluğu Koç'un 3 Haziran 2018'den bu yana yaptığı fedakarlıklara bir derbi mağlubiyetiyle hiçe sayılmasını kabul etmiyor.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Kulübü 625 milyon dolar borçla devralan Koç, kişisel servetinden 50 milyon Euro kasaya aktarıp kanayan yaraya pansuman oldu.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Sponsorluklarla birlikte 150 milyon Euro kaynak yaratan Fenerbahçe'nin Başkanı, bütün branşları Koç A.Ş'nin sponsorluklarıyla sağlama aldı.

Daha yolun başında olduğunu belirten Koç, yakın çevresine kendisini istifaya zorlayanlara karşı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

Derbi sonrası, Ali Koç'tan istifa talebine yanıt: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim

Galatasaray, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (9)
SERİ ÇAKAR:Fenerbahçenin fiyatı 50 milyon € muş onu öğrendim
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GENÇFB:PARASINI VERİN, ÇEKİP GİTSİN. . . . . BİZ DE KURTULALIM O DA KURTULSUN
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SERKAN:Paralı taraftar destek vermiş hani şampiyonluğa oynayan takımın maçlarına gitmeyip protesto eden guruplar var ya
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ÖMERCAN:diyorlarya hibe etti diye cebinden adam kulübü örümcek ağı gibi sarmış
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
HH42:diğer kulüplerin ne idiği belirsiz kulüp başkanlarının yanında sen adamsın adam aslın belli neslin belli it ürür kervan yürür sen işine bak yoluna devam et başkan alt tarafı 21 yıl sonra evimizde gs yenilmişiz ne var bunda biz onları kendi stadtlarında kevkire çevirdiğimiz çoook olmuştur sallaaaaa
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz
GS Lİ:aynen böyle devam edin bencede :))
Yayından Kaldır
9 3
Cevap yaz
FIRTINA 61:Devaaaammm!!!
Yayından Kaldır
9 3
Cevap yaz
ŞEYMA:ali koç başkan fenevbahçe şampiyon hahahahahaha :):):):))))))))))))))))))))))))))))
Yayından Kaldır
7 3
Cevap yaz
JDG:Elma şekeri falan verirlerse verenin ardından bu zeka seviyesi ile peşinden gitme
Yayından Kaldır
0 0
Spor

Son Dakika Haberleri

10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
09:03  25 Şubat Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
25.02.2020 11:07:56