Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal arasındaki konuşma ortaya çıktı: Sonuna kadar mücadeleye devam

Kadıköy'de 20 yıl sonra alınan Galatasaray yenilgisi, Fenerbahçe'de taşları yerinden oynattı. Maç sonrası protokol tribününde çıkan arbedenin ardından Başkan Ali Koç, soluğu soyunma odasında aldı.

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe Başkanı, sarı-lacivertli yöneticiler ile birlikte toplantı yaparak futbolcularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve Ersun Yanal'ın durumu da masaya yatırıldı.

"BENİ FEDA EDİN" SÖZLERİNE, "SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM" YANITI

Hakkında istifa iddiaları ortaya atılan Yanal'ın, Koç'a "Sıkıntınız varsa beni feda edin" dediği öğrenildi. Başkan Koç'un ise Yanal'a "Hayır! Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" yanıtını verdiği öğrenildi.

Kanarya'nın hocası, karşılaşmanın ardından hakkında çıkan istifa haberlerine de "Söz konusu değil" diyerek yanıtladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın hemen ardından Yanal'ı istifaya davet etti. Ancak deneyimli teknik adam, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle yaptığı toplantının ardından sessiz sedasız stattan ayrıldı.

Yönetim ile Yanal'ın bugün de bir araya gelmesi bekleniyor.

TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Hakem Meler'in direkt kart gösterdiği Yanal, tribüne gönderildi. Cezalı duruma düşen tecrübeli teknik adam, Antalya deplasmanında takımın başında olamayacak.

Yanal, Süper Lig'de bu sezon Sergen Yalçın ve Metin Diyadin'den sonra kırmızı kart gören üçüncü teknik adam oldu.