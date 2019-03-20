20 Mart 2019, 16:16
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Derbi Tarihleri Belli Oldu

Derbi Tarihleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Duyurulan 27-31 hafta programlarına göre; 28. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ligin 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi ise 5 Mayıs Pazar saat 19.00 olarak belirlendi. - İSTANBUL Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: İHA



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